رياضة | دجلة يضم خليفة الشناوي رسميا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دجلة يضم خليفة الشناوي رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل نادي وادي دجلة علي توقيع أحمد ميهوب حارس مرمي ريقا اطسا وسمسطا السابق رسميا لمدة خمس مواسم قادمة .
و تم التعاقد مع الحارس في حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب .
أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع ايهاب جلال المدير الفني السابق وهو من اكتشاف احمد سالم المدير الفني السابق لنادي اطسا وصعد مع نادي سمسطا للقسم الثاني، الموسم الماضي وكان قريب من الانضمام للإسماعيلي قبل أن يبدي اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدى المباريات الودية .