رياضة | دجلة يضم خليفة الشناوي رسميا

و تم التعاقد مع الحارس في حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب .

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع ايهاب جلال المدير الفني السابق وهو من اكتشاف احمد سالم المدير الفني السابق لنادي اطسا وصعد مع نادي سمسطا للقسم الثاني، الموسم الماضي وكان قريب من الانضمام للإسماعيلي قبل أن يبدي اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدى المباريات الودية .