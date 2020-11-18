رياضة | أندريه أيو مطلوب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أندريه أيو مطلوب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تركية أن مسئولي أهلي جدة السعودي أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع الغاني أندريه أيو نجم سوانزي سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحفية Sporx التركية أن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لأهلي جدة أعرب عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به أندريه أيو أثناء مباراة منتخب غانا والسودان الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أيو البالغ من العمر 30 عامًا يعتبر أحد الأسماء التي طرحها فلادان من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة التركية أن النجم الغاني خاض العديد من التجارب الاحترافية، حيث لعب لأندية أولمبيك مارسيليا ولوريان في فرنسا وفناربخشة التركي وسوانزي سيتي الإنجليزي.