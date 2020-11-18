رياضة | البدري: أحمد توفيق قدم مباراة جيدة .. ونتعرض للإنتقاد دائماً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري: أحمد توفيق قدم مباراة جيدة .. ونتعرض للإنتقاد دائماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أن أحمد توفيق قدم مباراة جيدة خاصة بعد إصابة محمد هاني وعدم تواجده مع معسكر الفريق في رحلة توجو.

وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب" على قناة mbc أن المنتخب لديه البدائل الكثيرة والمميزة ، ودائماً ما يتعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني للإنتقاد دون مبررات .

وتابع أن الجميع يسأل لماذا لم يضم المنتخب بديل لـ"محمد هاني" بعد إصابته؟ ، لكن عقب مشاركة أحمد توفيق أظهر للجميع البديل المناسب الذي إختاره الجهاز الفني في هذا المركز.