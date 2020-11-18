شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات موسيماني من «تخطيط» الأهلي بعد متابعة المنتخب الأولمبي من الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بمستوى لاعبي الأحمر مع المنتخب الأولمبي، وذلك بعدما تابع مباراة المنتخب أمس، أمام نظيره البرازيل من الملعب.
وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني، أعد تقريرًا بعد مشاهدة المباراة من الملعب طالب خلاله لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع كريم فؤاد، والحارس محمود جاد، وأحمد رمضان «بيكهام»، بالإضافة إلى محاولة إنهاء إعارة أحمد ياسر ريان.
وأضاف المصدر أن التقرير سيشمل أسماء اللاعبين الشباب الذين لن يعتمد عليهم موسيماني خلال الموسم المقبل، لخروجهم للإعارة.
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