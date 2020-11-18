شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إصابة «كوكا» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم، فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية.

وبحسب بيان الاتحاد، جاءت أسماء المصابون على النحو التالي: اللاعب أحمد حسن «كوكا»، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق، ومحمد عبده مدلك الفريق.