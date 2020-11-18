شكرا لقرائتكم وادى دجلة يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي اطسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادي وادي دجلة علي توقيع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمس مواسم قادمة، وتم التعاقد في حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادي وادي دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

احمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع ايهاب جلال المدير الفني السابق وهو من اكتشاف احمد سالم المدير الفني السابق لنادي اطسا وصعد مع نادي سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضي وكان قريب من الانضمام للإسماعيلي قبل أن يطالب اليوناني بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

وبعد ميهوب من الخامات الجنة في مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبه العالية وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، كما جدد التعاقد مع محمد عبد المنصف الحارس الأول للفريق لمدة موسمين.