شكرا لقرائتكم مصر وتوجو .. الأهلي يتلقي تقريرا طبيا عن رباعي المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي من نظيره في منتخب مصر محمد أبو العلا عن أحوال رباعي الأهلي في المنتخب الوطني بعد مشاركتهم في معسكر الفريق القومي الأخير الذي خاض خلاله مباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة قبل أن يتم إستبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لأيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الاهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس ،الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة.

وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.