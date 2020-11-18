شكرا لقرائتكم 5 أندية تطارد لاعب وسط الزمالك في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمد حسن لاعب وسط الزمالك المدافع، قريبا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية حيث انهالت العروض على اللاعب من كل جهة بمجرد التمليح عن نية الابيض فى الاستغناء عن خدمات اللاعب .

وقدم محمد حسن مستويات طيبة مع الزمالك فور ظهوره فى عدة مباريات حال دخوله بديلا لأحد الثنائى فرجانى ساسي وطارق حامد، غير أن الزمالك يرغب فى تأمين وسط ملعبه ويبحث مسئولو الزمالك عن تدعيم مركز الوسط فى الموسم المقبل لذا تم إخطار روقة لاعب الفريق المنتهى إعارته لطلائع الجيش، بالعودة إلى التدريبات مع التحرك للتفاوض مع بيراميدز فى ضم نبيل دونجا من صفوف الأخير، إلى جانب ترشيح أكثر من لاعب ومنهم إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر، بخلاف استعادة الأبيض لجهود لاعبه محمود عبد العزيز "زيزو" بعد التعافى من الرباط الصليبى وبتلك التحركات أصبح محمد حسن مرشحا للرحيل عن القلعة البيضاء.

وتلقى محمد حسن تلقي 5 عروض من أندية مختلفة بالدوري الممتاز أبرزها من البنك الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري على أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال ساعات القليلة القادمة لتحديد قبلته فى الموسم الكروى الجديد.

وأعلن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، حيث قال اللاعب: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله أرجو الدعاء بالشفاء"، وتعد حالة محمد حسن الثانية بين صفوف فريق الزمالك بعد إعلان حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق إصابته بفيروس كورونا الذى أجرى مسحة اليوم من أجل التأكد من تعافيه من الفيروس من عدمه.

واقترب محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، من الانضمام إلى نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، بعدما دخل اللاعب دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، لذا فتح اللاعب الباب أمام العروض التى تلقاها من أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.