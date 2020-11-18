شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: المنتخب الأولمبي مستقبل مصر.. ولا توجد ضغوط قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن هناك عناصر مبشرة في منتخب مصر، وكذلك المنتخب الأولمبي، وسيكونوا مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، وقال نبيه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أهنئ الجهاز الفني لمنتخب مصر بالفوز على توجو، وكذلك المنتخب الأولمبي بعد الفوز على البرازيل، الكرة المصرية تسير بخطى جيدة، لدينا لاعبين مميزين، وقادرين على بناء فريق قوي لمدة 10 سنوات مقبلة".

وأضاف: "لدينا مجموعة لاعبين جيدين في المنتخب الأول والأولمبي، ولدينا فرصة جيدة للوصول لكأس أمم إفريقيا، وكذلك الوصول لكأس العالم بقطر 2022، نتمنى أن نصل المونديال القادم".

وواصل:" نتمنى أن نعمل وفقا لخطة جيدة للوصول إلى مونديال 2026، حسام البدري لديه مجموعة مميزة من العناصر، وهناك لاعبين مميزين في منتخب مصر الأوليمبي".

وتابع نبيه: "لاعبي منتخب مصر الأول دائما هم رقم واحد في مصر، والتشكيلة التي شاركت أمام توجو أدت مباراة جيدة، واللقاء الذي أقيم في القاهرة كان هناك ضغوط كبيرة على المنتخب المصري، وكان هناك ابتعاد لفترة طويل عن إقامة معسكر للاعبين".

وأضاف: "التغييرات التي قام بها على تشكيل المنتخب بالأمس، كانت جيدة للغاية، سواء بمشاركة محمد شريف أو أفشة أو أيمن أشرف، والجميع كان يريد تقديم مستوى جيد، وكان هناك تنظيم دفاعي واستغل أخطاء دفاع توجو، والاندفاع الهجومي في محاولة للفوز، خاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة بالنسبة لتوجو من أجل مواصلة المنافسة للصعود لأمم إفريقيا".

وأكمل: "الجهاز الفني أدار اللقاء بشكل رائع، والجميع قدم مستوى جيد، والتغييرات التي شاركت قدمت مستوى مميز".

كما أكـد أسامة نبيه، أنه يعمل مع مجموعة قليلة من اللاعبين، قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر، وقال نبيه : "أشكر مسئولي نادي زد، على ثقتهم الكبيرة في امكانياتي، أعمل مع 17 لاعبًا قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر".

وأضاف: "نسعى للظهور بشكل جيد أمام الزمالك، واللاعبين بعيدين بدنيا وفنيا، الأمر يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لا يوجد هناك ضغوط كبيرة بالنسبة لي، مواجهة الزمالك بالتأكيد صعبة عليه، والجميع يتفهم ذلك، وأتمنى تقديم مردود إيجابي بالنسبة لنا، واللاعبين عندما يخوضون مباريات كبيرة، يكون لديهم نوع من أنواع المسئولية، ولا يوجد ضغط نفسي على اللاعبين أو الجهاز الفني".

وزاد: "نعتمد على استراتيجية مختلفة في نادي زد، وهي الاعتماد على المواهب الصاعدة، وأعمل على تكوين فريق من عناصر شابة من مواليد 97 و 98، نسعى لإفراز عناصر لخدمة المنتخبات". وأكمل: "أتمنى أن أكون شريك في مشروع نادي زد، لخدمة الكرة المصرية، وهناك توأمة مع فرق أوروبية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم وعي وفكر عالٍ".