شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة كورونا لـ محمد الننى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول صباح اليوم فور عودتهم من توجو عن إيجابية عينة محمد الننى لاعب أرسنال للمرة الثانية، كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادى الجيلانى المنسق الإعلامى للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة فى التجمع الخامس، بعد عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.