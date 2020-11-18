أحمد حسن ناصحاً البدرى: بدلا من الخروج للحديث عن الهجوم عليك اكسب الجمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن فوز منتخب مصر على توجو أعاد الثقة الكبيرة إلى اللاعبين والجهاز الفنى بعد الأداء الذى ظهر عليه فى لقاء القاهرة، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كان هناك تخوف بعد اللقاء الأول أمام توجو، لكن اللاعبين استعادوا الثقة وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب ليس قوي وهو ثالث المجموعة، لكنه فوز معنوى للجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، وكل اللاعبين الذين شاركوا فى اللقاء، والجميع كان يلعب بروح عالية". وأضاف: "البدري استعان بالجهاز المعاون في تلك المباراة، ودفع بـ محمد شريف أساسيًا وشارك أفشة على حساب عبدالله السعيد وهو كان تغيير مهم في التشكيل، ولكن سنة الحياة خاصة أن عبدالله لم يظهر بالمستوى الجيد في اللقاء الأول، وأفشة كان الاجهز بدنيا وفنيا ومعنويًا". وواصل: "المنتخب قدم أداءً جيدًا، وليس من العيب الاعتراف بالأخطاء، التي حدثت في لقاء الذهاب، والدفع بلاعبين آخرين مثل شريف وأفشة وأحمد توفيق في لقاء الأمس، الجميع شاهد الأداء كان سيئا في لقاء القاهرة، الجميع ليس لديه أغراض نريد فقط رؤية منتخبنا بشكل جيد".

كما علق أحمد حسن على التصريحات التي خرج بها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على توجو، وقال "انتقاداتى للمنتخب بعد اللقاء الأول مع توجو لأننى كنت أتوقع فوز مصر بنتيجة 3 أو 4 أهداف، كنا نواجه منتخب أقل من المتوسط، ووجهة النظر ليست انتقاد، يجب أن يلتفت حسام البدري للبناء في المرحلة المقبلة ولا يشغل نفسه بما يقال، يجب عليه معالجة الاخطاء، وهناك لاعبين مميزين في جميع الخطوط وبعودة محمد صلاح والنني أيضا سيكون أكثر قوة". وأضاف: "نصيحة للكابتن حسام البدرى، بدلا من الخروج للحديث عن الهجوم عليك، يجب أن تكون تصريحاتك لكسب الجمهور والإعلام، وليس معنى فوز منتخب مصر أن يكون حديثك بنبرة التحدى للجميع". وزاد: "منتخب مصر لم يخض منافسة قوية أو شرسة، يجب عليك أن تكسب تعاطف الجميع معك، لان ذلك جزء من عمل المدير الفني خارج الملعب أيضًا، والبدري لم يتحدث بعد اللقاء الأول لأن المنتخب لم يظهر بشكل جيد، ولكن بعد المباراة الثانية خرج بتصريحات تحدي". وأتم: "الفترة المقبلة عليه أن ينظر إلى لاعبى المنتخب الأوليمبي والذين ظهروا بمستوى مميز، بداية من محمود جاد وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر وعمار حمدي، وحتى إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام ظهروا بشكل جيد، وهناك عبدالرحمن مجدي لاعب مميز، والذي قد يكون بديلا لـ محمد صلاح، لأنه لاعب يمتاز بالمهارات والقوة الكبيرة".

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