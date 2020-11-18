فوتو سيشن بنات وأولاد يدعم مبادرة "لا للتعصب" قبل مباراة الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ سامح عاطف من محافظة القاهرة، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، بصور لجلسة تصوير فوتوسيشن لدعم مبادرة "لا للتعصب"، والتى أطلقتها الخليج 365 قبل مباراة الأهلى والزمالك المرتقبة آخر الشهر الحالى. وأوضح القارئ أن جلسة التصوير كانت بمشاركة فريق مكون من البنات والأولاد مرتدين التيشرتات المميزة لفريقى الأهلى والزمالك فى دعوة لنبذ التعصب الرياضى. وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع: "قمت بتنظيم المباراة لعمل فكرة جلسة التصوير بعنوان"لا للتعصب" وخصوصا قبل المباراة النهائية لبطولة افريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك والتى يترقبها المصريين نهاية الشهر الحالى ".

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