الامارات | مجلس دبي الرياضي يمنح دروغبا ميدالية خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يمنح دروغبا ميدالية خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى الهداف السابق لنادي تشيلسي الانجليزي، ومنتخب ساحل العاج ديديه دروغبا. وسلم أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، الميدالية إلى النجم العالمي، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وذلك أثناء زيارة دروغبا لمقر المجلس في حي دبي للتصميم. وبحث المجلس مع مهاجم تشيلسي، تعزيز التعاون الرياضي مع النجم العالمي، الذي أكد عزمه الاستثمار في المجال الرياضي بدبي، كما تجول في أروقة المجلس وقدم قميصه مع تشيلي هدية إلى المجلس. وأبدى دروغبا سعادته بزيارة الإمارات قائلاً: "أحببت دبي منذ مجيئي إليها عام 2004، فالناس هنا يتميزون بالود والكرم وأصبحوا مثل عائلتي، كما أن جودة الحياة والأمان وفخامة العيش في دبي لا تضاهى بأي مكان في العالم، وأهنئ قيادة الدولة على الجهود المبذولة لجعل الناس يعيشون سعداء وفي مكان آمن".

وأضاف: "يسعدني أن أتلقى هذه الميدالية المكتوب عليها اسمي، فهي تمثل لي الكثير، هذا التكريم شرف لي، ويجب أن أوجه رسالة إلى أفراد المجتمع بهذه المناسبة، إذ لابد أن يفهم الجميع أن الرياضة تجعلك أقوى، وعندما تكون أقوى - لا أقول إنك لست بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات - ولكن الرياضة تساعدك على تقوية جهاز المناعة، وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لمحاربة هذا الفيروس للبقاء نشيطًا، وللحركة، ولديك جهاز مناعة قوي، وبعد ذلك يمكنك المقاومة".

وزاد: "أدعو الجميع للبقاء آمنين، نحن بحاجة إلى احترام جميع التدابير الاحترازية والتصرف بمسؤولية، فقد فقدت من قبل وكيل أعمال عندما كنت في كوت ديفوار، كان الأمر صعبًا للغاية، والأصعب عندما يتوفى أحد أقاربك، ولا يمكنك حتى حضور الجنازة، فهذا مستوى آخر من الحزن".

واشتهر دروغبا، خلال مسيرته مع نادي تشيلسي الذي قاده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 50 عامًا، اذ يعد رابع هداف في تاريخ تشيلسي على مدار تاريخه، كما حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين خلال عامي 2006 و2009.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news