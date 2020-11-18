شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدحت عبدالهادي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إبلاغه بثبوت إيجابية المسحة الخاصة به، للكشف عن فيروس كورونا .

وأكد عبدالهادي أنه لا توجد أي أعراض عليه وأنه بخير وبصحة جيدة .

وواصل مدرب الفريق أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الوقت الحالي للاطمئنان على حالته بشكل كامل .