شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدحت عبدالهادي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إبلاغه بثبوت إيجابية المسحة الخاصة به، للكشف عن فيروس كورونا .
وأكد عبدالهادي أنه لا توجد أي أعراض عليه وأنه بخير وبصحة جيدة .
وواصل مدرب الفريق أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الوقت الحالي للاطمئنان على حالته بشكل كامل .
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