شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي صداع في رأس «تخطيط» الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة العروض التي وصلت إلى لإدارة القلعة الحمراء لإعارة اللاعب من أندية تلعب بالدوري المصري.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك عدة عروض وصلت لإدارة الأهلي لاستعارة اللاعب من أندية سيراميكا والبنك الأهلي، ولكن العرض الأبرز والأكثر جدية من نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن الذي يتمسك بضم اللاعب، وذلك في الوقت الذي رفض اللاعب السنغالي كل العروض التي تصل النادي للإعارة داخل مصر، ويصر على الخروج في صفقة بيع نهائي خارج مصر أو الاستمرار مع الفريق.
وأكد المصدر، أن لجنة التخطيط للكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتمعت مع اللاعب ووكيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكن موقف اللاعب لا يتغير ولا يبدي أي مرونة في التفاوض.
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