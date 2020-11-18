شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» تحت التطوير بفرمان من الفيفا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه طالب شركات للتكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد «VAR»، في تقييم حالات التسلل.
ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطًا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللاً، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.
وبهدف تحسين النظام قال «فيفا» إن 3 شركات، عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.
وأضاف: «الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل».
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