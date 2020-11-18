شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك.. وموقف حازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس.

وأكد أسامة سلبية مسحة مجموعة اللاعبين الذين خضعوا للمسحة، أمس الأربعاء.

وفيما يخص حازم إمام، الذي أجرى المسحة، أمس، وسط إجراءات احترازية، فقد أكد «أسامة» أن نتيجة المسحة جاءت سلبية أيضًا.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.