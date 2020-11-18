شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه «الخفي» يثير جنون جمهور أستون فيلا بهذه اللقطة مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل عدد من جماهير نادي أستون فيلا في لاعب فريقهم ونجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه بعد تألقه مع الفراعنة وتسجيله هدفًا في مباراة الفراعنة الأخيرة أمام توجو والتي حسمها المصريون بثلاثية مقابل هدف.

ورصدت صحيفة «بيرمنجهام ميل»، والتي تتخصص في تغطية فريقي المدينة أستون فيلا وبيرمنجهام سيتي، بعض ردود فعل جماهير الفيلانز على أداء لاعبهم، إذ عنونت تقريرها «جنون لاعب أستون فيلا والجماهير بعد انتشار فيديو (اختفاء حقيقي)»، في إشارة إلى هدف تريزيجيه والذي انطلق فيه خلف المدافعين نحو القائم البعيد دون أن يلاحظه أحد.

وأشارت الصحيفة إلى إعجاب الجماهير بشدة بمهارة تريزيجيه وقدرته على الظهور المفاجئ من خلف المدافعين دون أن يلاحظوا تحركاته، فيما لفتت إلى تعليق أحمد المحمدي، زميله في أستون فيلا وزميله السابق في المنتخب المصري، والذي غرد خلال المباراة عقب الهدف «تريزيجول».

ونقلت «بيرمنجهام ميل» بعض التعليقات للجماهير إذ قال أحدهم: «تريزيجيه فعليًا خفي على القائم البعيد»، فيما علق آخر قائلًا: «ياله من لاعب».

وأضاف ثالث: «ظهور تريزيجيه دون أن يلاحظه أحد على القائم البعيد، أنت تعتقد أن الفرق ستتعلم»، في إشارة إلى تكرار النجم المصري للعبة ذاتها أكثر من مرة.

كذلك علق مشجع رابع قائلًا: «لقد تحول من أحد أقل اللاعبين المفضلين لدي لأحد أكثرهم».