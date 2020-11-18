شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يرغب في ضم سيف فاروق جعفر للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، ادارة الفريق بالتفاوض مع نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب الشاب سيف فاروق جعفر.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع رغبة المدير الفني في ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر ان تشهد الساعات القادمة مفاوضات بين البنك الأهلي والزمالك لضم اللاعب، خاصة وأن هناك صعوبة في حصول اللاعب على فرصة للعب مع الفريق الأول بالزمالك في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في مركز خط الوسط.