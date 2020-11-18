شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يرغب في ضم سيف فاروق جعفر للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، ادارة الفريق بالتفاوض مع نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب الشاب سيف فاروق جعفر.
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع رغبة المدير الفني في ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ومن المنتظر ان تشهد الساعات القادمة مفاوضات بين البنك الأهلي والزمالك لضم اللاعب، خاصة وأن هناك صعوبة في حصول اللاعب على فرصة للعب مع الفريق الأول بالزمالك في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في مركز خط الوسط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف يرغب في ضم سيف فاروق جعفر للبنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.