شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: راموس يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اقتراب سيرجو راموس، قائد ريال مدريد، من تمديد عقده مع «الميرنجي».

وينتهى عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجالي، وشهدت مفاوضات التجديد مرحلة من الشد والجذب، قبل أن تقترب من الإنتهاء على تمديد عقده بحسب الصحيفة الكتالونية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الطرفين توصلا لاتفاق من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد لمدة موسمين، حتى صيف 2023.

وأضافت الصحيفة أن التوقيع على التجديد، قد يتم قبل نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي حددها الطرفان لتسوية المسائل الاقتصادية الأخيرة، كما ينتظران توصل الإدارة والفريق لاتفاق بشأن تخفيض الرواتب.

وقالت إن مفاوضات تمديد العقد، يديرها راموس بشكل مباشر مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، دون وجود أي أطراف أخرى.