شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف الصفقة التبادلية مع بيراميدز.. ويحدد سعر «الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الصفقة التبادلية التي قد يتمها مجلس إدارة النادي الأحمر، مع نظيره في نادي بيراميدز، معرضة للفشل.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن وجود صفقة تبادلية تقضي بانتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز، وانضمام محمد فاروق لصفوف الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة النادي الأهلي من طريقة تعامل نظيرتها في بيراميدز وأسلوب التفاوض وعرض لاعبين لا يريدهم الأهلي مقابل انتقال أحمد الشيخ.

وأكد المصدر أن الأهلي أغلق ملف الصفقة التبادلية وحدد مبلغ 15 مليون جنيه ثمنًا لبيع أحمد الشيخ إلى بيراميدز.