شكرا لقرائتكم فشل انتقال مودى لاعب المقاصة إلى الإسماعيلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت صفقة انتقال أحمد عبد العزيز مودى مدافع مصر المقاصة لصفوف النادى الاسماعيلى بعدما تمسك النادى الفيومى بالحصول على مقابل مادى نظير الاستغناء عن اللاعب بينما تمسك الدراويش بإبرام صفقة تبادلية تقضى بعودة مودى للفريق الاصفر مقابل إنضمام الثنائى إبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم لصفوف المقاصة ، وكان الاسماعيلى يرغب فى التعاقد مع مودى لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد ورحب اللاعب بالعودة مطالباً إدارة الدراويش بإنهاء الصفقة مع مسئولى الفريق الفيومى.

ودخلت أندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري فى مفاوضات جادة مع أحمد عبد العزيز مودي مدافع المقاصة لتدعيم صفوفهم فى الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول الثلاثى زعماء الأندية الساحلية خطف مودي، باعتباره من أبرز اللاعبين فى خط الدفاع وصاحب خبرات كبيرة، إلا أن اللاعب لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن، حيث ترغب الأندية الثلاثة في الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، وهو ما يرفضه نادي المقاصة الذي يرغب في بيع اللاعب بمقابل مالي.

ورغم مفاضلة مودي بين العروض الثلاثة، إلا أنه كان يفضل العودة للإسماعيلي، والذي بدأ فيه مشواره مع الكرة، لرغبته في أن يكون قريبا من أسرته.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .