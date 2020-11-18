شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض التفريط في صانع ألعابه لصن داونز ويرفع مقابل ضم سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت ادارة النادي الأهلي تكثف من جهودها لضم الاورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق وتلبية مطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي يعتبر سيرينو الخيار الأول لتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه يعلم قدراته جيدا بعد أن أشرف علي تدريبه خلال السنوات الماضية في صن داونز.

ورفض مسئولو الأهلي فكرة منح صن داونز وعدا بالاستغناء عن محمد مجدي قفشة لهم في الشتاء المقبل خاصة أنه لا يوجد انتقالات حاليا في جنوب أفريقيا، مؤكدين أن قفشة يعد واحد من أهم لاعبي الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وابدي مسئولو الأهلي مرونه لرفع المقابل المادي الخاص بشراء سيرينو بحيث يصل لـ2 ونصف مليون دولار بعد أن توقف العرض الأخير عند 2 مليون دولار فقط، وذلك لوجود رغبة قوية لضم اللاعب.

ويرفض صن داونز حتي الآن التفريط في سيرينو حاليا سواء للأهلي أو لأي نادي أخر خاصة أنه في حالة انتقاله حاليا فلن يقم صن داونز بتعويضه لغلق باب الانتقالات في جنوب افريقيا بالوقت الحالي.