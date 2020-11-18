شكرا لقرائتكم اشتعال الصراع فى بيراميدز .. المواجهات الودية ترتب الحراس قبل الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال الصراع مشتعل بين حراس بيراميدز الثلاثة، المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى، على من سيكون الحارس الأول للفريق فى الموسم الكروى الجديد، لاسيما وإن المهدى سليمان كان الحارس الأساسى لبيراميدز فى الموسم المنقضى، وقدم الحارس أداء مبهر ساهم فى فوز الفريق بالعديد من المواجهات القوية، إلا إن الموسم الجديد سيشهد صراع نارى على هذا المركز، خاصة بعد انضمام شريف إكرامى للفريق عقب رحيله عن الأهلى.

وكشف مصدر مطلع بالفريق، إن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وخالد عبد لله مدرب حراس المرمى، لم يستقروا على ترتيب الحراس للموسم الجديد، وتم تأجيل الأمر لحين خوض المباريات الودية فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم، وبناءًا على مستوى الحراس الثلاثة سيتم وضع الترتيب، لافتًا إلى إن الجهاز لم يتعامل بالأسماء بل سيكون التقييم على أرض الملعب.

وكان شريف إكرامى، نال إشادة من الجهاز الفنى، خاصة أن الحارس بعيد عن المشاركة منذ فترة كبيرة، إلا أنه كان حريصا على خوض فترة تأهيل وإعداد خلال تواجده فى المنزل، مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيرس كورونا، ليُعيد الحارس لياقته البدنية ويعود للمنافسة من جديد.

ويبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عاما، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، وانضم للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.

وتعاقد بيراميدز مع شريف إكرامى لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن رحل اللاعب عن النادى الأهلى.