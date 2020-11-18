شكرا لقرائتكم مسابقات القسم الثاني تحدد 5 يوليو موعدا لنهاية الدورى فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دورى القسم الثانى للموسم الجديد، وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق البطولة. كما قررت اللجنة توقف المسابقة خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان.

من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويوجه اتحاد الكرة الدعوة بداية من اليوم إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.