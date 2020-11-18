شكرا لقرائتكم أحمد حسن عن ثلاثية مصر فى توجو: الفوز أعاد الثقة للاعبي المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن فوز منتخب مصر على توجو، أعاد الثقة الكبيرة إلى اللاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الذي ظهر عليه في لقاء القاهرة، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كان هناك تخوف بعد اللقاء الأول أمام توجو، لكن اللاعبين استعادوا الثقة وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب ليس قوي وهو ثالث المجموعة، ولكنه فوز معنوي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وكل اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء، والجميع كان يلعب بروح عالية".

وأضاف: "البدري استعان بالجهاز المعاون في تلك المباراة، ودفع بـ محمد شريف أساسيًا وشارك أفشة على حساب عبدالله السعيد وهو كان تغيير هام في التشكيل، ولكن سنة الحياة خاصة أن عبدالله لم يظهر بالمستوى الجيد في اللقاء الأول، وأفشة كان الاجهز بدنيا وفنيا ومعنويًا".

وواصل: "المنتخب قدم أداءًا جيدًا، وليس من العيب الاعتراف بالأخطاء، التي حدثت في لقاء الذهاب، والدفع بلاعبين آخرين مثل شريف وأفشة وأحمد توفيق في لقاء الأمس، الجميع شاهد الأداء كان سيئا في لقاء القاهرة، الجميع ليس لديه أغراض نريد فقط رؤية منتخبنا بشكل جيد".

كما علق أحمد حسن على التصريحات التي خرج بها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على توجو، وقال : "الانتقادات بعد اللقاء الأول مع توجو، كانت أتوقع فوز مصر بنتيجة 3 أو 4 أهداف، كنا نواجه منتخب أقل من المتوسط، ووجهات النظر ليست انتقاد، يجب أن يلتفت حسام البدري للبناء في المرحلة المقبلة ولا يشغل نفسه بما يقال، يجب عليه معالجة الاخطاء، وهناك لاعبين مميزين في جميع الخطوط وبعودة محمد صلاح والنني أيضا سيكون أكثر قوة".

وأضاف: "نصيحة للكابتن حسام البدري، بدلا من الخروج للحديث عن الهجوم عليك، يجب أن تكون تصريحاتك لكسب الجمهور والإعلام، وليس معني فوز منتخب مصر أن يكون حديثك بنبرة التحدي للجميع".

وزاد: "منتخب مصر لم يخوض منافسة قوية أو شرسة، يجب عليك أن تكسب تعاطف الجميع معك، لان ذلك جزء من عمل المدير الفني خارج الملعب أيضًا، والبدري لم يتحدث بعد اللقاء الأول لأن المنتخب لم يظهر بشكل جيد، ولكن بعد المباراة الثانية خرج بتصريحات تحدي".

وأتم: "الفترة المقبلة عليه أن ينظر إلى لاعبى المنتخب الأوليمبي والذين ظهروا بمستوى مميز، بداية من محمود جاد وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر وعمار حمدي، وحتى إمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام ظهروا بشكل جيد، وهناك عبدالرحمن مجدي لاعب مميز، والذي قد يكون بديلا لـ محمد صلاح، لأنه لاعب يمتاز بالمهارات والقوة الكبيرة".