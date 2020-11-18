شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة المصرية وبخاصة محبي الزمالك وصول الثنائى المحترف ضمن صفوفو القلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع والغزال المغربي أشرف بن شرقي جناح الأبيض الهجومى إلى القاهرة للمشاركة فى تدريبات الفريق ودخول معسكر القلعة البيضاء استعدادا لنهائى القرن أمام غريمه التقليدي الاهلى في 27 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصل الثنائى المغربي والتونسي إلى القاهرة غدا بعد المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في مباريات الجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا حيث تأهل تونس رسميا بمشاركة ساسي طوال اللقاء فيما فاز المغرب بهدفين على إفريقيا الوسطي فى وجود أشرف بن شرقى على دكة البدلاء

وشارك عدداً من المحترفين فى الأهلى والزمالك مع منتخبات بلادهم في مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة الأمم الافريقية الكاميرون 2022 حيث ساهم بعضهم فى خطف الفوز وحسم التأهل لبلادهم.

وينتظر النادى الزمالك مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الأهلى فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى القطبين إصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

فيما يستعد الزمالك، لمواجهة فريق نادى ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر ، قبل صدام العملاقيين معا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويعتبر على معلول وفرجانى ساسي لاعبا القطبين الأشهر داخل منتخب واحد حيث يجمعهما منتخب تونس نسور قرطاج والذى قدم مستويات رائعة خلال تلك التصفييات حيث حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة رغم التعادل أمام تنزانيا 1-1.

معلول وساسي يشاركان 90 دقيقة ويحسمان تأهل تونس رغم التعادل مع تنزانيا



وتأهل المنتخب التونسى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة رغم سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه التنزاني 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الثلاثاء على الملعب الوطنى بمدينة دار السلام التنزانية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث جاء الهدف الأول لتونس عبر اللاعب سيف الدين الخاوي بعد 11 دقيقة من بداية اللقاء، قبل أن يتعادل فيصل سالوم لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية.

وشارك على معلول وفرجاني ساسي نجمي الأهلى والزمالك على الترتيب من بداية المباراة حتى النهاية، وقد سقط معلول في نهاية الشوط الأول ولكنه أكمل اللقاء، بينما حصل ساسي على كارت أصفر.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات أمم افريقيا بعد وصوله للنقطة 10 في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.