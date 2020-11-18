شكرا لقرائتكم انفراجة في تجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الأخيرة انفراجة في مفاوضات التجديد بين الزمالك وصانع ألعاب الفريق يوسف أوباما، حيث يحاول مسئولو الأبيض حسم ملف تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، الذي ينتهي في يونيو المقبل بشتى الطرق لللاستفادة من خدمات لاعبه المميز لموسام قادمة، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتفاق الأبيض مع أوباما على تجديد عقده مع الفريق، وسط خلافات حول الراتب السنوي، حيث طلب اللاعب تقديره من الناحية المالية وفق ما يقدمه مع الفريق ومشاركته بشكل أساسي.

وتعرض يوسف للإصابة بشد قوي في العضلة الأمامية أجلت عقد الجلسة بين مسؤولي الزمالك واللاعب لحسم ملف التجديد، وجرى الاستقرار على الحسم بعد الانتهاء من دورى أبطال أفريقيا حيث تم الاستقرار على عقد جلسة مع اللاعب ووكيله بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، 27 من الشهر الجاري، لحسم ملف تجديد العقد.

ومع وجود خلافات حول المقابل المادي لأوباما غير أن الزمالك رحب بزيادة المقابل المادي للاعب والوصول لمبلغ قريب كحل وسط مع إصرار أوباما على وجوده كفئة أولي فى النادى حيث أقنعت إدارة الزمالك اللاعب بالتجديد، وترضيته ماليا بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته مثلما حدث مع لاعبين آخرين، بعرض يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم ولمدة 3 مواسم، والحصول على مقدم التعاقد الجديد بمجرد التوقيع ومنحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة، وبجانب الموافقة على احترافه حال تلقيه عروض قوية ومناسبة له وللنادي، وهو ماجعل اللاعب يوافق على التجديد.

أصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذى يؤديه منذ فترة، وتسببت إصابة أوباما في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك ان يوسف أوباما أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من الام في الركبة ، وقام بتنفيذ برنامج طبي وتأهيل مكثف، وأصبحت مشاركته في المباراة قرار فنى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.