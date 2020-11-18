شكرا لقرائتكم ياسر ريان عن ثلاثية المنتخب فى توجو: حسام البدرى أدى ما عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق، أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول أدى ما عليه فى مبارتى توجو بالجولتين الثالثة و الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون فى ظل تحقيق الفوز فى الأولى و 1 /0 و الثانية 3 /1 ف حدود الإمكانيات المتاحة فى هذه الفترة .

و قال ياسر ريان فى تصريح لـ اليوم السابع حسام البدرى إستطاع أن ينفذ جزء كبير من المهمة فى ظل عدم تجمع اللاعبين لفترة طويلة لضيق الوقت .

و أشار ريان إلى أهمية وجود عبد الله السعيد للمشاركة فى المباريات حتى لو فى جزء من اللقاءات للإستفادة من خبراته ، حاصة أنه نجم و لديه العديد منالفنيات والخبرات التى تفيد المنتخب .

وصلت صباح اليوم ، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.