شكرا لقرائتكم عرض جديد من الأهلي لدجلة فى صفقة بيكهام: 12 مليون جنيه على 3 أقساط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مسئولو الأهلي أخر عرض لنظراؤهم في دجلة لحسم صفقة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الدجلاوي لضمه إلى صفوف الأهلي الموسم القادم ، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن العرض الأهلاوي يتضمن شراء اللاعب مقابل 12 مليون جنيه يتم دفعهم على 3 أقساط ، يتم دفع القسط الأول في ديسمبر المقبل والثاني في يونيو على أن يدفع الأهلي القسط الثالث في ديسمبر بعد المقبل وفيمة كل قسط 4 مليون جنيه ، ويبذل احمد رمضان بيكهام جهوداً للعودة للأهلي وطلب من دجلة ذلك ويترقب مسئولو الأهلي حسم الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، طالب أحمد ريان، مهاجم النادى الأهلي المنتهية إعارته للجونة، إدارة ناديه بحسم مصيره في الموسم الجديد، سواء بعودته لصفوف الفريق أو اتخاذ قرار بإعارته مُجدداً، وذلك للبت في العروض التى تلقاها مؤخراً وأبرزها من الاتحاد السكندرى، بعدما تلقى المهاجم الشاب مكالمة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر أكد له خلالها حاجته لخدماته حال موافقة الأهلى على إعاته، ويرغب ريان فى ضمان المشاركة بالموسم الجديد، للحفاظ على حظوظه في التواجد مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد العام المقبل.

ويحسم الأهلى خلال الساعات المقبلة موقف أحمد ريان، سواء بعودته لصفوف الفريق أو تجديد إعارته لأحد الفريق التى طلبت ضمه، وعلى رأسها الإسماعيلى وسموحة والاتحاد السكندرى، ومن المقرر أن يحسم الأهلى مصير هذه العروض قريباً، خاصة أن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء ما زالت محل نقاش بين الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.