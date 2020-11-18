شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن فوز مصر أمام توجو : حسام البدرى خاض المواجهة بـ شجاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق أن حسام البدرى المديرالفنى لمنتخب مصر الأول خاض مواجهة توجو التى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 3 /1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون بشجاعة .

و قال أحمد بلال فى تصريح لـ اليوم السابع ، شجاعة تغيير اللاعبين و البدء باللاعبين غير الأساسيين أظهر فكر متميز خاصة فى ظل خوض الجانب الهجومى باللاعبين المميزين بالسرعات نجح فى ظهور المنتخب بشكل جيد .

و أشار بلال إلى أن أداء المنتخب بشكل عام كان جيدا و التغييرات فى الوقت الضيق أثبتت إدارته للقاء بشكل جيد ، بعدما نجح فىى التغلب على الإنتقادات التى وجهت له فى لقاء الجولة الثالثة .

وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.