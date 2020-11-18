شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الطلبة تطالب لاعبيها بإنهاء الإضراب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

دعت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي لاعبي فريقها الكروي الأول إلى معاودة التدريبات وإنهاء إضرابهم من أجل المحافظة على اسم وتاريخ النادي ومسيرته في الدوري الممتاز.

وطالبت الادارة التي يترأسها لاعب منتخب العراق السابق علاء كاظم عبر بيان، بالتحمل والصبر بالنسبة للمستحقات المالية لحين إقرار الموازنة واستلام المخصصات المالية المقررة وفق القانون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت: نناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع في تسديد المستحقات المالية للكادر التدريبي واللاعبين كونها مصدر أرزاقهم وعائلاتهم.

وأردفت، نحث اللاعبين إلى العودة السريعة للتدريبات خدمة لاسم النادي وتاريخه الكبير والعمل على تقديم المستوى الذي يليق باسم نادي الطلبة.

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