شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين: أرسنال خسرني للأبد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام حالياً عدم تفكيره في العودة لناديه الأول أرسنال بعد محاولة من بيرس مورجان مقدم برنامج «صباح الخير بريطانيا» والذي يشجع أرسنال، وقال كين في سؤال عن إمكانية عودته:«لن أبدل قميص توتنهام لأرتدي قميص أرسنال حتى لو كانت حياتي علي المحك، لعبت في أرسنال منذ سن الـ11 لكن لسوء حظهم تركوني أرحل. توتنهام في مركز جيد حالياً وسعيد جداً». يظهر كين في الصورة التي نشرها مورجان وهو يحتفل بفوز أرسنال باللقب عام 2004 بل صبغ شعره بالأحمر ليشبه نجم المدفعجية فريدي ليونجبرج.

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