شكرا لقرائتكم خبر عن القاسم والصناعات يقصيان الكهرباء والنفط من كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تأهلت فرق الصناعات الكهربائية وزاخو والنفط والشرطة والقاسم والنجف والكرخ والشرقاط إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العراق،حيث فاز فريق الصناعات الكهربائية على فريق نفط الوسط بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب محمود أحمد في الدقيقة 55.

كما فاز فريق زاخو على مضيفه فريق الأمواج الموصلي، (4-1)، سجل أهداف زاخو اللاعبون وليد سالم من ضربة جزاء والمحترف ديفيد كوستا «هدفين» وأمجد وليد.

وتغلب فريق النفط على فريق الأثير، (6-0)، سجلها اللاعبون صهيب رعد وأحمد سرتيب «هدفين» وحسنين حكيم وموسى عدنان ومصطفى حسين.

وهزم فريق الشرطة مضيفه فريق الخالص، بخمسة أهداف دون مقابل سجلها اللاعبون أحمد جلال «هدفين» وجاسم محمد ومراد محمد «هدفين».

وحقق فريق القاسم مفاجأة كبيرة عندما هزم ضيفه فريق الكهرباء، بثلاثة أهداف دون رد سجلها اللاعبون سليم حميد وأثير صالح وسراج الدين صباح.

وفاز فريق النجف على فريق الجولان بأربعة أهداف دون مقابل سجلها اللاعبون حيدر علي وأحمد لفتة ومعين أحمد وعبيدة كاظم من ركلة جزاء.

كما فاز فريق الكرخ على مضيفه فريق الهندية بأربعة أهداف دون مقابل سجلها اللاعبون منتظر عبد الأمير، وعمر عبد الرحمن ومحمود خليل من ضربة جزاء ومهند كريم.

بينما اعتبر فريق الشرقاط فائزاً على فريق السماوة بثلاثة أهداف دون مقابل بسبب عدم حضور الأخير.

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