شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يسخر من خسارة ألمانيا بالستة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي من هزيمة المنتخب الثقيلة على يد الإسبان بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، وقال إنها الأسوأ منذ 1931، وغرد:«آن الأوان لعودة جيروم بواتينج للدفاع» في إشارة للدفاع الضعيف للفريق وغياب نجم بايرن ميونيخ عن تشكيلة المدرب يواكيم لوف. واعتزل أوزيل اللعب الدولي قبل مونديال روسيا 2018 لأنه «لم يشعر بالتقدير» كما جمده مدربه في النادي عن اللعب هذا الموسم.

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