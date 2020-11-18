حسام البدري: هناك تربص بي في الفترة الأخيرة لأغراض معينة

أكد المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام البدرى، حرصه على مؤازرة لاعبيه فى ظل غياب النجمين محمد صلاح ومحمد الننى إثر إصابتهما بفيروس كورونا.



وقال البدرى خلال مداخلة مع الإعلامى مهيب عبد الهادى فى برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "هناك تربص بى خلال الفترة الأخيرة لأغراض معينة، واعتدت على عدم الالتفات لذلك والتركيز فقط فى عملى".

وتعهد مدرب الفراعنة بالتأهل لبطولتى كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، وأن يكون مستقبل المنتخب أفضل، موضحا أنه سيجدد دماء الفريق بالخبرات الشابة والعناصر الجيدة الموجودة بين اللاعبين. حسبما نشر موقع "مبتدأ".



وفاز منتخب الفراعنة على حساب توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، ليتصدر بذلك منتخبنا الوطنى جدول المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، متفوقًا على جزر القمر صاحبة المركز الثانى، وكينيا الثالثة برصيد 3 نقاط، ومنتخب توجو متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.