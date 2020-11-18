وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب.. وترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس أمم إفريقيا بعد مباراة توجو

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي علي استقبال بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عقب وصولها من توجو بعد الفوز علي منتخب توجو بنتيجة 3 /1 .

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الي مطار القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة و المنتخبات الوطنية في رحلة استغرقت ٦ ساعات .

كان منتخب مصر قد فاز امس علي منتخب توجو بنتيجة 3 / ١ احرزهما محمد مجدي افشه و محمد الشريف ومحمود حسن تريزيجيه ،في اللقاء الذي اقيم باستاد دي كيجيه بتوجو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقي 2022 التي تستضيفها الكاميرون. حسبا نشر موقع "الوطن سبورت".

حقق المنتخب المصري الفوز على حساب منتخب توجو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لومي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021 .

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي قفشة، في الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من على أعتاب منطقة الجزاء، جاءت على يسار حارس توجو بينما سُجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف عقب تمريرة من محمد الشناوي الذي أرسل كرة طويلة من الخلف للأمام ليخطئ مدافع توجو في تقدير الكرة ليتدخل شريف ليسددها في المرمي و سجل الهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 53 عقب كرة طويلة من الناحية اليسري عن طريق أيمن أشرف، لتسقط بين مدافعي توجو، ليسددها تريزيجيه ومع الدقائق الأخيرة سجل منتخب توجو هدفه الوحيد في المباراة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس امم افريقيا بعد مباراة توجو

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

الاول .. منتخب مصر برصيد 8 نقاط

الثانى .. منتخب جزر القمر برصيد 8 نقاط

الثالث .. منتخب كينيا برصيد 3 نقاط

الرابع .. منتخب توجو برصيد نقطة واحدة فقط