جمال عبدالحميد : الخطيب لعب مكاني في المنتخب بسبب الصحافة..ومهيب يرد: الخطيب لو برجل واحدة يلعب

قال جمال عبدالحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، شارك بدلا منه في معسكر للمنتخب الوطني؛ بسبب حديث الصحافه عنه.

وأضاف "عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر": الأهلي والزمالك دلوقتي هما الأقوى في كل شيء، وأي مدرب مصري بيعمل مليون حساب ليهم.

وتابع: في يوم من الأيام، مدرب كان بيلعبني منتخب مصر، وجه استبعدني من التشكيل، ووضع الخطيب بدلا مني، وقالي أنا عارف إنك أنت الهداف وكل شيء، ولكن الصحافة تتحدث عن محمود الخطيب وكفته أعلى، معقبا: مقدرش أقول مين كان المدرب هو الله يرحمه.

من جانبه رد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق عليه، قائلا: يعني بيبو محتاج جرائد تتكلم عليه ليلعب في المنتخب، الأسطورة اللي الكل بيتفرج عليه مستني جرنال يتكلم عنه، في إشارة منه إلى أن جمال عبدالحميد يتحدث في أمر غير صحيح.