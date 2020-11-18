إسبانيا تقسو علي ألمانيا بسداسية نظيفة وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره الألماني بسداسية نظيفة، وحسم تأهله لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. التقى اللاروخا والماكينات في إطار مباريات الجولة السادسة لدور مجموعات دوري الأمم الأوروبية. سجل أهداف إسبانيا، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال. وهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.

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