فوز تاريخي للمنتخب الأوليمبي على البرازيل في نهائي الدورة الدولية (فيديو)

كتب: ضياء السقا
حقق المنتخب الوطني الأولمبي، فوزا تاريخيا على نظيره البرازيلي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدورة الدولية الودية.
وتقدم المنتخب البرازيلي الأولمبي بهدف أول في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه رودريجيز لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يعود المنتخب الوطني الأولمبي للتعادل في الدقيقة 48 عن طريق كريم عراقي قبل أن يسجل أحمد ياسر الريان هدف الفوز في الدقيقة 56.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل في مباراته الأولى أمام المنتخب الكوري الجنوبي قبل أن يفوز اليوم أمام نظيره البرازيلي ليتوّج هو بالدورة الودية.
شاهد الأهداف
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