شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة استقبال وزير الرياضة لـ الننى المصاب بكورونا فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استقبال محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر فى مطار القاهرة، أثناء عودته مع بعثة المنتخب الوطنى صباح اليوم بمطار القاهرة قادمة من العاصمة التوجولية لومى، حيث فاز منتخب مصر على توجو 3 / 1 فى مباراة الإياب وتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

وقال وزير الرياضة عند استقباله للننى الذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا: "ألف سلامة عليك يا ننى، الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله تقوم بألف سلامة".

ويخضع لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى والإدارى والطبى للعزل الصحى فى فندق الإقامة، وذلك عقب العودة من توجو صباح اليوم الأربعاء، حيث تقضى البعثة 24 ساعة فى الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة التى تجريها البعثة عقب العودة من توجو، للاطمئنان على سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة، ومنعا لاختلاطهم بأسرهم تحسبا لظهور أى حالات إيجابية، وذلك بعد إصابة محمد صلاح ومحمد الننى بفيروس كورونا.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه"، فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وأوضح عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اتصل بمحمد فضل رئيس البعثة للتهنئة، وأن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذى تحقق بأداء قوى، مضيفا أن حسام البدرى تولى المسئولية فى ظروف صعبة وغير طبيعية ومحمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفنى الحالى وثقتى بلا حدود فى حسام البدرى وجهازه الفنى موجها التهنئة له مؤكدًا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أى أعراض ونفس الحال لمحمد الننى الذى لا يعانى من أعراض.