تفاصيل جلسة الزمالك مع فرجانى ساسى للتجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك حول تأجيل ملف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الفريق الأبيض بمباراة حاسمة وفاصلة فى نهائى القرن أمام غريمه الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حرص الزمالك على إرجاء ملف تجديد عقد ساسى لحين الانتهاء من تلك المواجهة الهامة على أن يتم إجراء مباحثات مع اللاعب عقب انتهاء البطولة لتأجيل تعاقده بصورة رسمية.

يأتى هذا تزامنا فى الوقت الذى تلقى فيه فرجانى ساسى مجموعة من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على تأجيل النظر فى أى أمر للتركيز مع الفريق الأبيض فى المنافسات القادمة، وأنه يضع التجديد للزمالك رغبة أولى لذا ينتظر فتح ملف التجديد معه بعد انتهاء منافسات الفريق فى دورى أبطال إفريقيا التى يرغب اللاعب فى المساهمة مع زملاءه فى التتويج باللقب الإفريقى حيث عاد اللاعب للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة الرجاء الماضية التى انتهت بفوز الزمالك بـ 3-1 وسط تألق للتونسي االذى أحرز هدف التعادل، بعدما تغيب عن مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تغيب عن مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، بسبب إيقافه.

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وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بختام الموسم المقبل وهو ما دفع فريق القلعة البيضاء لفتح ملف تجديد عقده باعتباره أحد الركائز الأساسية فى الفريق خلال الموسمين الماضيين، وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى يوليو 2018 بعقد مدته 3 مواسم قادما من فريق النصر السعودي.

ويتمسك نادى الزمالك ببقاء نجومه ويرفض مناقشة أى عروض للاعبين فى هذه الفترة فى ظل ارتباط الفريق بخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، وبالرغم من رفض الزمالك إلا أن العروض تتوالى على اللاعبين وخاصة فرجانى ساسى ومصطفى محمد.