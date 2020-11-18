الأهلى يرفض ضم لاعب جديد من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى مقترحا جديدا من نظرائهم فى نادى بيراميدز فى صفقة انتقال أحمد الشيخ للأخير بداية من الموسم الجديد. لمعرفة من هو لاعب بيراميدز الذى رفض الأهلي ضمه .. اضغط هنا لمعرفة من هو لاعب بيراميدز الذى رفض الأهلي ضمه .. اضغط هنا وحددت إدارة الأهلى سعر بيع أحمد الشيخ لبيراميدز حال عدم دخول لاعبين في الصفقة وهو 10 ملايين جنيه وهو الأمر الاقرب للحدوث خلال الأيام القادمة ، بانتقال أحمد الشيخ لبيراميدز مقابل مبلغ مالي بعيداعن دخول أي لاعبين أخرين في الصفقة. وأبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذى أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيمانى.

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