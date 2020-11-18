شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تسويق عماد حمدى خوفاً من الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى خطة تسويق عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق الأصفر بناء على رغبة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني للدراويش، والذى أوصى في تقريره الفني برحيل عماد حمدى بنهاية الموسم لعدم الحاجة لجهوده، وتخشى اللجنة من عدم قيد اللاعب في قائمة الإسماعيلى بالموسم الجديد وبالتالي يحق له الانتقال لأى نادى في فترة الانتقالات الصيفية بشكل مجانى لذا تكثف جهودها للوصول لعرض للتعاقد مع اللاعب وإقناعه بقبوله.

وكان ريكاردو قد قدم تقريره الفنى عن الموسم الماضى وشهد توصية لمجلس إدارة النادى بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسهم عماد حمدى و محمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم، مشيراً إلى ضرورة خروج هؤلاء اللاعبين، حتى لو على سبيل الإعارة، لإفساح المجال للتعاقد مع آخرين بعدما استنفدوا كل الفرص التى أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى، بحسب وصفه.

في سياق آخر وافق النادى الإسماعيلى على فسخ تعاقده مع العراقى همام طارق صانع ألعاب الفريق الأصفر مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى القلعة الصفراء، وعقد همام طارق جلسة مع مسئولى الإسماعيلى تم خلالها الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين، وحصل اللاعب على المتبقى من مستحقاته المادية بعد موافقة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش على رحيل اللاعب العراقى، فى ضوء التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادى الأصفر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في شأن مختلف أكد طارق أبو الليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.

وقال أبو الليل في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التي أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيًا ولكننا قررنا توجيه الشكر له".

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.