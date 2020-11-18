شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فىتجديد عقد يوسف أوباما مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الأخيرة انفراجة فى مفاوضات التجديد بين الزمالك وصانع ألعاب الفريق يوسف أوباما، حيث يحاول مسئولو الأبيض حسم ملف تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى فى يونيو المقبل بشتى الطرق للاستفادة من خدمات لاعبه المميز لموسام قادمة، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتفاق الأبيض مع أوباما على تجديد عقده مع الفريق، وسط خلافات حول الراتب السنوى، حيث طلب اللاعب تقديره من الناحية المالية وفق ما يقدمه مع الفريق ومشاركته بشكل أساسى.

وتعرض يوسف للإصابة بشد قوي في العضلة الأمامية أجلت عقد الجلسة بين مسؤولي الزمالك واللاعب لحسم ملف التجديد، وجرى الاستقرار على الحسم بعد الانتهاء من دورى أبطال أفريقيا، حيث تم الاستقرار على عقد جلسة مع اللاعب ووكيله بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، 27 من الشهر الجاري، لحسم ملف تجديد العقد.

أصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة امام نادي مصر يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر، بعدما انتهى اللاعب من برنامج التأهيل الذى يؤديه منذ فترة، وتسببت إصابة أوباما في غيابه عن مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للزمالك ان يوسف أوباما أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية حيث كان يعاني من الام في الركبة ، وقام بتنفيذ برنامج طبي وتأهيل مكثف، وأصبحت مشاركته في المباراة قرار فنى للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.