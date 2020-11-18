شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: حسام البدرى خاض مواجهة توجو فى الجولة الرابعة بشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول خاض مواجهة توجو التى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون بشجاعة.

وقال أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، شجاعة تغيير اللاعبين والبدء باللاعبين غير الأساسيين أظهر فكر متميز خاصة فى ظل خوض الجانب الهجومى باللاعبين المميزين بالسرعات نجح فى ظهور المنتخب بشكل جيد.

وأشار بلال إلى أن أداء المنتخب بشكل عام كان جيدا والتغييرات فى الوقت الضيق أثبتت إدارته للقاء بشكل جيد ، بعدما نجح فىى التغلب على الانتقادات التى وجهت له فى لقاء الجولة الثالثة.

وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.