أحمد بلال: حسام البدرى خاض مواجهة توجو فى الجولة الرابعة بشجاعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول خاض مواجهة توجو التى فاز فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون بشجاعة.
وقال أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، شجاعة تغيير اللاعبين والبدء باللاعبين غير الأساسيين أظهر فكر متميز خاصة فى ظل خوض الجانب الهجومى باللاعبين المميزين بالسرعات نجح فى ظهور المنتخب بشكل جيد.
وأشار بلال إلى أن أداء المنتخب بشكل عام كان جيدا والتغييرات فى الوقت الضيق أثبتت إدارته للقاء بشكل جيد ، بعدما نجح فىى التغلب على الانتقادات التى وجهت له فى لقاء الجولة الثالثة.
وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو على متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات.
وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
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