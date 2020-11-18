شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينشر صورا فى الطائرة الخاصة فى طريقه إلى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، من داخل الطائرة الخاصة التى أعدها له ناديه الإنجليزى للعودة إلى إنجلترا، بعد المشاركة مع منتخب مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكان تريزيجيه قد سجل الهدف الثالث لمصر فى شباك منتخب توجو ليؤكد فوز مصر بنتيجة 3 / 1 ليتربع على صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط.

وعلق تريزيجيه على الصور قائلاً "وما توفيقى إلا بالله".



تريزيجية (1)



تريزيجية (2)

وخصص نادى أستون فيلا الإنجليزى طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة توجو بدلاً من التوجه للقاهرة مع الفريق والسفر بعدها لإنجلترا.

وهنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى الشعب المصرى بالفوز الكبير الذى حققه الفراعنة خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على توجو في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالكاميرون بهذه النتيجة احتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثانى.

وأضاف تريزيجيه المباراة جاءت صعبة ولكن المهم الفوز وتحقيق الفوز الذى أعاد المنتخب لصدارة مؤكدًا أن اللاعبين كانوا رجالا اليوم وأثبتوا أحقيتهم بتمثيل الفراعنة بالرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهتنا بداية من الإصابات والغيابات خاصة أن الفريق عانى اليوم من الرطوبة العالية إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام طموحات اللاعبين.

وعن إصابة صلاح والننى بكورونا شدد لاعب أستون فيلا أنه كان يتمنى تواجد الثنائى معه في المباراة إلا أنها إرادة الله بابتعاد اللاعبين، مؤكدًا أنه كل ما يتمناه عند حضوره للمعسكرات الوطنية تمثيل المنتخب الذى يستحق الكثير حسب وصفه.