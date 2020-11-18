شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على أنباء ضم ظهير بيراميدز مقابل أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن التفكير فى ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز مقابل انتقال أحمد الشيخ من الأهلى للفريق السماوى، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن فكرة التعاقد مع أحمد توفيق ظهير بيراميدز غير مطروحة على الإطلاق، وإن كان هذا لا يُقلل من قدرات ظهير بيراميدز، وشدد مصدر في الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لم يطلب ضم أحمد توفيق وفقاً لما ذكره البعض.

وقال مصدر إن إدارة الأهلى رفضت منذ أيام فكرة ضم محمد فاروق لاعب بيراميدز مقابل أحمد الشيخ، موضحاً أن الأقرب للتنفيذ حالياً هو رحيل الشيخ لبيراميدز بمقابل مالى دون دخول أى لاعبين من بيراميدز فى الصفقة على سبيل المُقايضة.

واشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.