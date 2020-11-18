شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبى على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التى أقيمت بمصر.

شملت الجولة زيارة المتحف المصرى والأهرامات برفقة المرشدين السياحيين الذين أوضحوا تاريخ نشأة الأهرامات وأبو الهول، ومكونات المتحف المصرى وما يتضمنه من آثار عريقة، والأزمنة التى تعود إليها تلك الآثار.

وأبدى أعضاء بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من تاريخ وآثار، معربين عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحسن الإقامة أثناء تواجدهم بالقاهرة.

وكان منتخب البرازيل الأوليمبى قد شارك فى منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.



جولة سياحية لمنتخب البرازيل الأوليمبي



منتخب البرازيل الأوليمبي



منتخب السامبا الأوليمبي فى الاهرامات