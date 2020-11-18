شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: البدرى أدى ما عليه مع الفراعنة فى حدود المتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول أدى ما عليه فى مبارتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون فى ظل تحقيق الفوز فى الأولى 1 / 0 والثانية 3 / 1 فى حدود الإمكانيات المتاحة فى هذه الفترة.

وقال ياسر ريان فى تصريح لـ"الخليج 365" حسام البدرى استطاع أن ينفذ جزءا كبيرا من المهمة فى ظل عدم تجمع اللاعبين لفترة طويلة لضيق الوقت .

وأشار ريان إلى أهمية وجود عبد الله السعيد للمشاركة فى المباريات حتى لو فى جزء من اللقاءات للاستفادة من خبراته، حاصة أنه نجم و لديه العديد منالفنيات والخبرات التى تفيد المنتخب.

وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .